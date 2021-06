Rai - Arma dei carabinieri, protocollo d'intesa su legalità e sicurezza (Di mercoledì 30 giugno 2021) È stato firmato presso la sede della Rai di Viale Mazzini un importante protocollo d'intesa tra l'Arma dei carabinieri e Rai Radio finalizzato alla valorizzazione della cultura della legalità e della ... Leggi su leggo (Di mercoledì 30 giugno 2021) È stato firmato presso la sede della Rai di Viale Mazzini un importanted'tra l'deie Rai Radio finalizzato alla valorizzazione della cultura dellae della ...

Advertising

AGR_web : Cultura della legalità e della sicurezza, patto tra la RAI e l'Arma dei Carabinieri E’ stato firmato oggi, in Viale… - TatarelliLuca : RT @reportdifesa: Roma. E’ stato firmato oggi, in Viale Mazzini, presso la sede della Rai, un importante protocollo d’intesa tra l’Arma dei… - reportdifesa : Roma. E’ stato firmato oggi, in Viale Mazzini, presso la sede della Rai, un importante protocollo d’intesa tra l’Ar… - Cinge1976 : RT @RadiocorriereTv: L'ironia come arma pedagogica! La #Rai premiata dal @Moige_genitori Categoria #Fiction #serietv #docufiction ?? #L… - Moige_genitori : RT @RadiocorriereTv: L'ironia come arma pedagogica! La #Rai premiata dal @Moige_genitori Categoria #Fiction #serietv #docufiction ?? #L… -