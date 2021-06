Napoli, De Laurentis torna a parlare dopo il lungo silenzio stampa (Di mercoledì 30 giugno 2021) De Laurentis show in conferenza stampa: “Vorrei convincere 7/8 squadre a non far partire la prossima Serie A. Insigne? dopo l’Europeo” dopo quattro lunghissimi mesi di silenzio De Laurentis torna a parlare d’avanti ai giornalisti lanciando spunti interessanti e qualche frecciatina inevitabile alla Lega e non solo. Nella conferenza stampa tenutasi a Roma questo pomeriggio, durata circa due ore, il vulcanico presidente del Napoli è partito subito all’attacco di Uefa e Serie A rei di aver mal gestito la faccenda Covid: ... Leggi su zon (Di mercoledì 30 giugno 2021) Deshow in conferenza: “Vorrei convincere 7/8 squadre a non far partire la prossima Serie A. Insigne?l’Europeo”quattro lunghissimi mesi diDed’avanti ai giornalisti lanciando spunti interessanti e qualche frecciatina inevitabile alla Lega e non solo. Nella conferenzatenutasi a Roma questo pomeriggio, durata circa due ore, il vulcanico presidente delè partito subito all’attacco di Uefa e Serie A rei di aver mal gestito la faccenda Covid: ...

PeppeBarbone : @titty_napoli Non celo fatta a sentire de laurentis - PierangeloFlor1 : Mi sa che il Napoli saluta un big quest’anno, quanto vorrei prendere Zielinski però so che De Laurentis ti spara 40… - mick_napoli_ : Oggi De Laurentis interrompe il silenzio stampa annunciando il calciatore più forte al mondo ma vi vedo tranquilli - Veertien_14 : @VujaBoskov Tanto alla fine le multiproprietà in deroga erano (e sono) solo tre: Lotito con Lazio/Salernitana, De L… - federicosini83 : @_Morik92_ Devi aggiungere... ' a lungo sognato dalla juve così come il deludente Pogba e Coman ex juve.. bocciato… -