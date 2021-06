(Di mercoledì 30 giugno 2021) E’dopo l’affondo di Beppecontro Giuseppe. In queste ore febbrili per il Movimento, mentre gli occhi sono puntati sull’ex premier e su quel che intenda fare del proprio futuro, tra Camera e Senatola ‘’, ovvero chi resta con Beppe e chi, invece, sarebbe pronto a fare le valigie per un partito ‘contiano’. Ammesso che sia questo l’obiettivo a cui punta il professore e legale, perché in queste ore c’è chi non esclude il colpo di scena, ovvero che i parlamentari riescano a mettere alle strette, costringendolo a lasciar decidere la Rete. Il partito di ...

Advertising

ultimenews24 : E' showdown dopo l'affondo di Beppe Grillo contro Giuseppe Conte. In queste ore febbrili per il Movimento, mentre g… - fisco24_info : M5S, è showdown Grillo-Conte: tra eletti inizia la conta, ecco i numeri: Tra Camera e Senato inizia la 'conta' tra… - zazoomblog : M5S: è showdown Grillo-Conte tra eletti inizia la conta ecco i numeri-Adnkronos (2) - #showdown #Grillo-Conte… - italiaserait : M5S, è showdown Grillo-Conte: tra eletti inizia la conta, ecco i numeri - TV7Benevento : **M5S: è showdown Grillo-Conte, tra eletti inizia la 'conta' ecco i numeri/Adnkronos** (2)... -

Ultime Notizie dalla rete : M5S showdown

... invece, sarebbe pronto a fare le valigie per un partito 'contiano' E'dopo l'affondo di ... Leggi anche, diktat Grillo a Crimi: "Autorizza voto su Rousseau", scissione più vicina. ...E'dopo l'affondo di Beppe Grillo contro Giuseppe Conte. In queste ore febbrili per il Movimento, mentre gli occhi sono puntati sull'ex premier e su quel che intenda fare del proprio futuro, tra ...E' showdown dopo l'affondo di Beppe Grillo contro Giuseppe Conte. In queste ore febbrili per il Movimento, mentre gli occhi sono puntati sull'ex premier e su quel che intenda fare del proprio futuro, ...Il fondatore chiedeva al premier non solo di decidere la politica estera, la comunicazione e i dirigenti (compresi i due vicepresidenti), ma perfino lo staff ...