LIVE Tour de France 2021 | cronometro in DIRETTA | Van Aert punta a vincere la tappa e a sfilare la maglia gialla a van der Poel

(Di mercoledì 30 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.49 Tra due minuti partirà laverde Mark Cavendish. 12.47 22’17” per Tony Martin, invece. 12.46 Nuovo miglior tempo per Marco Haller al secondo intertempo: 22’35?13. 12.44 Tony Martin si sta avvicinando al secondo intermedio. 12.41 E’ appena partito Sepp Kuss. 12.38 Grondahl Jansen passa al secondo intermedio con un tempo superiore ai ventitré minuti (23’16?47). 12.35 Sarà da seguire con interesse la prova del danese Mikkel Bjerg, il quale partirà alle 12.52. Il corridore della UAE Team Emirates, da U23, ha vinto tre Mondiali a crono. 12.32 E’ partito Froome, chiaramente oggi non ha grandi ...

NekOfficial : Ultimi preparativi prima del tour! Voi siete pronti??! ?? #NekLive2021 ???? - MusicTvOfficial : Gli @stadioofficial tornano live con il tour Stabiliamo un contatto al via il 24 luglio. Prime tappe: Massa Maritti… - leggoit : Coma_Cose: dal successo di Sanremo ai live in diretta streaming di Nostralgia Tour - SpazioCiclismo : I primi corridori son partiti e abbiamo anche i primi passaggi all'intermedio: segui con noi la attesa crono del To… - infoitsport : Tour de France, oggi la 5 ª tappa: la crono live dalle ore 14.45 -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Tour

MUSICA Nuove date in vista per "E vissero feriti e contenti2021" di Ghemon, che vedrà l'artista portare sul palco la magia del suo ultimo disco "E vissero ...potente e trascinante rendono i......rilevamento) Programmazione tv Tutte le tappe della 108a edizione delde France saranno trasmesse in diretta integrale su Eurosport 1 (canale 210 di Sky, disponibile anche su DAZN) e in- ...Martedì 6 luglio, alle ore 21, direttamente dal Carroponte di Milano, LIVENow trasmetterà in diretta streaming il concerto dei Coma_Cose, ...Diretta Tour de France 2021 streaming video Rai oggi 30 giugno: classifica, orario, percorso e vincitore della 5^ tappa cronometro Changé-Laval, 27,2 km.