LIVE Camila Giorgi-Teichmann 1-1, Wimbledon 2021 in DIRETTA: si parte sul Campo 6! (Di mercoledì 30 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE A-40 Giorgi non ne approfitta, affossando la risposta. 40-40 Terzo doppio fallo del game per Teichmann. 40-30 Entra in Campo con i piedi la svizzera e spinge con il dritto. 30-30 Esce di metri la seconda di servizio di Teichmann, secondo doppio fallo nel game. 30-15 Prima consistente messa in Campo da Teichmann. 15-15 Trova un grandissimo angolo con il dritto mancino Teichmann. 0-15 Primo doppio fallo della partita per Teichmann. 1-1. Senza nessun problema tiene il primo turno di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 30 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAA-40non ne approfitta, affossando la risposta. 40-40 Terzo doppio fallo del game per. 40-30 Entra incon i piedi la svizzera e spinge con il dritto. 30-30 Esce di metri la seconda di servizio di, secondo doppio fallo nel game. 30-15 Prima consistente messa inda. 15-15 Trova un grandissimo angolo con il dritto mancino. 0-15 Primo doppio fallo della partita per. 1-1. Senza nessun problema tiene il primo turno di ...

