Juventus, UFFICIALE: addio in società, ecco il comunicato del club (Di mercoledì 30 giugno 2021) Juventus – UFFICIALE, c’è l’annuncio social del club bianconero che fuga ogni dubbio.La notizia era nell’aria da tempo, ma proprio in questi istanti è giunta anche l’ufficialità. Tramite un post apparso sui propri profili social, con annesso comunicato, la Juventus ha ufficializzato la conclusione dell’avventura di David Trezeguet in qualità di brand ambassador. Non si conoscono ancora le cause del “divorzio”: possibile che, all’origine dell’addio, ci siano le aspirazioni di “Trezegoal“, che potrebbe decidere di iniziare una carriera in una nuova veste. Juventus, ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 30 giugno 2021), c’è l’annuncio social delbianconero che fuga ogni dubbio.La notizia era nell’aria da tempo, ma proprio in questi istanti è giunta anche l’ufficialità. Tramite un post apparso sui propri profili social, con annesso, laha ufficializzato la conclusione dell’avventura di David Trezeguet in qualità di brand ambassador. Non si conoscono ancora le cause del “divorzio”: possibile che, all’origine dell’, ci siano le aspirazioni di “Trezegoal“, che potrebbe decidere di iniziare una carriera in una nuova veste., ...

