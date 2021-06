Inter, Marotta: «Bellerin e Lazzari ci interessano. Su Sensi e Hakimi…» (Di mercoledì 30 giugno 2021) Giuseppe Marotta, ad dell’Inter, ha parlato a margine dell’evento a Rimini che ha dato il via al calciomercato: le sue parole Beppe Marotta, ad dell’Inter, ha parlato a margine dell’evento a Rimini che ha dato il via al calciomercato. Le sue parole riportate da TMW. HAKIMI E LAUTARO – «Stiamo per chiudere l’operazione Hakimi fatta in modo egregio da Piero Ausilio. Lo facciamo con grande sofferenza per dare ossigeno, continuità e stabilità al club. Questo non vuol dire che non potremo lottare per i grandi traguardi, attraverso la creatività sul mercato. L’operazione Hakimi ci farà affrontare tutto con tranquillità. Al ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 30 giugno 2021) Giuseppe, ad dell’, ha parlato a margine dell’evento a Rimini che ha dato il via al calciomercato: le sue parole Beppe, ad dell’, ha parlato a margine dell’evento a Rimini che ha dato il via al calciomercato. Le sue parole riportate da TMW. HAKIMI E LAUTARO – «Stiamo per chiudere l’operazione Hakimi fatta in modo egregio da Piero Ausilio. Lo facciamo con grande sofferenza per dare ossigeno, continuità e stabilità al club. Questo non vuol dire che non potremo lottare per i grandi traguardi, attraverso la creatività sul mercato. L’operazione Hakimi ci farà affrontare tutto con tranquillità. Al ...

