Dr. Martens: scarpe con le opere di Basquiat (Di mercoledì 30 giugno 2021) Dopo aver dato vita, negli ultimi mesi, ad una serie di collaborazioni con brand e aziende di moda varie, in queste ore Dr. Martens ha deciso di creare una capsule collection in cui, sugli iconici modelli 1460 e 1461, spiccano le opere di Jean-Michel Basquiat. Jean-Michel Basquiat è stato un writer e pittore statunitense piuttosto famoso negli anni ’80. Le sue opere sono ancora oggi uno dei più importanti Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 30 giugno 2021) Dopo aver dato vita, negli ultimi mesi, ad una serie di collaborazioni con brand e aziende di moda varie, in queste ore Dr.ha deciso di creare una capsule collection in cui, sugli iconici modelli 1460 e 1461, spiccano ledi Jean-Michel. Jean-Michelè stato un writer e pittore statunitense piuttosto famoso negli anni ’80. Le suesono ancora oggi uno dei più importanti Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

SW3ETCR34TURE : @txmporaryfix le collane non ne tengo non mi piacciono e come scarpe dottor martens platform oppure stelio? - livingdaylights : appena scoperto che i dr martens col platform pesano praticamente più di un chilo quindi io che speravo di farmi il… - F3ARLESSX : @REXRVIEWW due pantaloncini, una gonna lunga, 2 vestitini, un pigiama e poi scarpe simil dr Martens che quelli che… - principessaADS : Dr. Martens della Betty sono diventate scarpe da lavoro : prezzo per ogni granello di sabbia che trovi - kenjiSUPERSAYAN : Vans nuove top scarpe più comode quasi come le Dr martens stasera visita al pronto soccorso necessaria -