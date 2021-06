De Laurentiis: "Ci sono stati contatti con Benitez, ma con lui parlo ogni 4-5 mesi. Andò via perché voleva stare vicino la famiglia" (Di mercoledì 30 giugno 2021) Aurelio De Laurentiis, durante la conferenza stampa, ha parlato anche del suo rapporto con Rafa Benitez, ex allenatore del Napoli. "Ci sono stati contatti con Benitez, ma con lui parlo ogni 4-5 mesi, è rimasta una certa sintonia. Ricordo che mi fece una lista, io gli dissi ma qui ci vogliono 300mln e me ne presentò subito una seconda, ma anche quella era troppo cara. A quel punto, lui non mi mAndò a quel paese e si presentò con una terza che divenne effettiva e qualcuno di loro ancora c'è. Sentii cose inesatte, con ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 30 giugno 2021) Aurelio De, durante la conferenza stampa, ha parlato anche del suo rapporto con Rafa, ex allenatore del Napoli. "Cicon, ma con lui4-5, è rimasta una certa sintonia. Ricordo che mi fece una lista, io gli dissi ma qui ci vogliono 300mln e me ne presentò subito una seconda, ma anche quella era troppo cara. A quel punto, lui non mi ma quel paese e si presentò con una terza che divenne effettiva e qualcuno di loro ancora c'è. Sentii cose inesatte, con ...

