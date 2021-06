Crucchi fuori e la bimba piange. Ma lo stadio fa una figuraccia

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Sul maxi-schermo di Wembley è apparsa l'immagine di una bambina tifosa della Germania, in lacrime per l'eliminazione della sua nazionale e consolata dal padre. Gli inglesi festeggiano nel vedere il suo pianto

Advertising

add966 : RT @DrGregHouse73: E pure i crucchi fuori dal cazzo... l'asse franco-tedesco è annato affanculo... - Elan54790845 : RT @DrGregHouse73: E pure i crucchi fuori dal cazzo... l'asse franco-tedesco è annato affanculo... - AmbaAradam : RT @DrGregHouse73: E pure i crucchi fuori dal cazzo... l'asse franco-tedesco è annato affanculo... - geokawa : RT @DrGregHouse73: E pure i crucchi fuori dal cazzo... l'asse franco-tedesco è annato affanculo... - Elisa34012803 : RT @DrGregHouse73: E pure i crucchi fuori dal cazzo... l'asse franco-tedesco è annato affanculo... -

Ultime Notizie dalla rete : Crucchi fuori

il Giornale

... prima di incassare il 2 - 0 finale, si è divorato la colossale chance di pareggiare tutto solo davanti a Pickford mettendodi destro un assist al bacio di Havertz. Continua tra l'altro la ......giorni fatteFrancia e Germania? Non svegliatemi da questo sogno ', e un altro tifoso scrive: 'e oggi tocca alla Germania.... Come sta girando bene questa ruota!', ' Come godo! Anche i...Sul maxi-schermo di Wembley è apparsa l'immagine di una bambina tifosa della Germania, in lacrime per l'eliminazione della sua nazionale e consolata dal padre. Gli inglesi festeggiano nel vedere il su ...L'Inghilterra del solito Raheem Sterling fa fuori una brutta Germania. Alla festa si unisce anche Kane e i tifosi italiani salutano alla loro maniera i tedeschi ...