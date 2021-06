Advertising

MediasetTgcom24 : In Russia 21mila casi e nuovo picco di morti: 669 #covid - Agenzia_Ansa : La Russia ha rilevato 21.042 casi di Covid nell'ultimo giorno, portando la casistica totale a 5.514.599. I morti ne… - fattoquotidiano : Covid in Russia, record di 669 morti. Putin spinge a vaccinarsi: “Ho fatto Sputnik. Qui sieri sicuri, non come Pfiz… - zazoomblog : Covid Russia oggi altro record di morti - #Covid #Russia #altro #record #morti - zazoomblog : Covid Russia oggi altro record di morti - #Covid #Russia #altro #record #morti -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Russia

'Spero che i pregiudizi sui vaccini inspariscano presto e che la campagna vaccinale proceda'. Se in un primo momento non aveva rivelato quale vaccino aveva scelto per non suggerire l'idea che ...Leggi Anchein, record di 669 morti. Putin spinge a vaccinarsi: 'Ho fatto Sputnik. Qui sieri sicuri, non come Pfizer e AstraZeneca' Il ministero dell'Interno, a quanto si apprende, sta ...Oltre 21mila nuovi contagi da coronavirus e soprattutto altri 669 morti per covid in Russia oggi, secondo il bollettino. Le autorità hanno confermato che nelle ultime 24 ore sono stati accertati 21.04 ...A Padova una donna di 49 anni è ricoverata in terapia intensiva, contagiata dalla variante delta del coronavirus.