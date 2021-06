Conti pubblici, Visco: “No a finanziare in deficit tagli di imposta strutturali” (Di mercoledì 30 giugno 2021) (Teleborsa) – “Il debito pubblico non è visto come un problema ma al fondo resta. Noi siamo al 160% del PIL, la media è il 100% del PIL. Nessuno vuole che si torni all’obiettivo del 60% di corsa con la regoletta del 2% all’anno ma è evidente che non possiamo ripetere gli errori del passato, e non possiamo finanziare in deficit i tagli di imposta di natura strutturale che molti pensano si possa fare. Non lo possiamo fare, possiamo certamente discutere di come spendere bene sia i fondi concessi attraverso i grants sia i prestiti a lungo termine a condizione finanziarie favorevoli ma non possiamo Continuare a ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 30 giugno 2021) (Teleborsa) – “Il debito pubblico non è visto come un problema ma al fondo resta. Noi siamo al 160% del PIL, la media è il 100% del PIL. Nessuno vuole che si torni all’obiettivo del 60% di corsa con la regoletta del 2% all’anno ma è evidente che non possiamo ripetere gli errori del passato, e non possiamoindidi natura strutturale che molti pensano si possa fare. Non lo possiamo fare, possiamo certamente discutere di come spendere bene sia i fondi concessi attraverso i grants sia i prestiti a lungo termine a condizione finanziarie favorevoli ma non possiamonuare a ...

