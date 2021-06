Confindustria Salerno, Cfp: uno studio sulla parità di genere per governare il cambiamento (Di mercoledì 30 giugno 2021) Nel corso del convegno “GEP no GAP, bilancio e certificazione di genere nelle PMI” tenutosi al Castello di Arechi in Salerno ieri pomeriggio, sono stati resi noti gli esiti dello studio – promosso e realizzato dal Comitato Femminile Plurale (Cfp) di Confindustria Salerno – finalizzato a misurare il grado di maturità nelle PMI in termini di parità di genere e a individuare le prospettive di miglioramento in linea con la Mission/Vision del progetto R&I Peers, di cui il Cfp è partner, che si pone l’obiettivo di colmare il gap di genere nei processi ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 30 giugno 2021) Nel corso del convegno “GEP no GAP, bilancio e certificazione dinelle PMI” tenutosi al Castello di Arechi inieri pomeriggio, sono stati resi noti gli esiti dello– promosso e realizzato dal Comitato Femminile Plurale (Cfp) di– finalizzato a misurare il grado di maturità nelle PMI in termini didie a individuare le prospettive di miglioramento in linea con la Mission/Vision del progetto R&I Peers, di cui il Cfp è partner, che si pone l’obiettivo di colmare il gap dinei processi ...

