Caso Landolfi, Vignola Festa e Petitto a colloquio con Speranza (Di mercoledì 30 giugno 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSolofra (Av) – La questione del Pronto Soccorso del "Landolfi" di Solofra finisce sul tavolo del Ministro della Salute, Roberto Speranza. Nella giornata di oggi il deputato Umberto Del Basso De Caro, il consigliere regionale Livio Petitto, il sindaco di Avellino Gianluca Festa e il primo cittadino di Solofra Michele Vignola hanno avuto un dialogo con Speranza. Le due fasce tricolori in particolare hanno esposto tutte le loro preoccupazioni in merito ai loro territori. Da parte di Speranza c'è stata un'apertura ad approfondire la situazione.

