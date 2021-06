Berlusconi su crisi M5S: “Guardo con rispetto al loro travaglio, sperando che non crei difficoltà all’esecutivo” (Di mercoledì 30 giugno 2021) MILANO – “La crisi dei Cinquestelle non dipende dalle singole figure: è la conseguenza del loro “vizio d’origine”. Non avendo né un vero progetto né dei valori unificanti era ovvio che chiamati alla prova dell’agire implodessero. Guardo con rispetto al loro travaglio, sperando che non crei difficoltà all’esecutivo e che – per il bene della democrazia – trovino un loro ruolo e una loro identità, ovviamente lontanissima dalla nostra”. E’ quanto afferma il leader di Forza Italia, Silvio ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 30 giugno 2021) MILANO – “Ladei Cinquestelle non dipende dalle singole figure: è la conseguenza del“vizio d’origine”. Non avendo né un vero progetto né dei valori unificanti era ovvio che chiamati alla prova dell’agire implodessero.conalche none che – per il bene della democrazia – trovino unruolo e unaidentità, ovviamente lontanissima dalla nostra”. E’ quanto afferma il leader di Forza Italia, Silvio ...

