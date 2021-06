Belgio – Italia dirigerà il match Slavko Vin?i?

(Di mercoledì 30 giugno 2021) È arrivata la designazione ufficiale per gli arbitri di, gara valida per i quarti di Euro2020, una scelta piuttosto sofferta per la Uefa che considera ilpari ad una finale. La scelta è caduta sul nome dello slovenoVin?i? uno degli astri nascenti nel panorama arbitrale internazionale che si trova ad affrontare la sua prova del nove Direttore di gara:Vin?i? (SVN) Primo assistente: Tomaž Klan?nik (SVN) Secondo assistente: Andraž Kova?i? (SVN) Quarto uomo: Fernando Andrés Rapallini (ARG) Non è ancora stato designato il VAR L'articolo ilNapolista.

Advertising

Adnkronos : Italia si inginocchia, La Russa: “E se Belgio fa capriole, copiamo?”. - Mov5Stelle : STOP AGLI ALLEVAMENTI DI ANIMALI DA PELLICCIA Massimo supporto da parte dell'Italia, e in particolare dal MoViment… - Adnkronos : I quarti di finale di #Euro2020: Spagna-Svizzera Italia-Belgio Danimarca-Repubblica Ceca Inghilterra-Ucraina. Chi va in semifinale? - FTDTXVI : RT @sharmstyless: Se l’Italia batte il Belgio e l’Inghilterra vince anche la prossima partita vorrà dire che avremo sempre più possibilità… - batteraio : RT @ilmarziano1: Ultim'ora: Italia-Belgio, Bruxelles chiede il 3-0 a cavolino. -

Ultime Notizie dalla rete : Belgio Italia

Giorgio Chiellini sembra pronto per riprendersi il suo posto da titolare nella retroguardia dell': sarà sfida contro Lukaku Meno due giorni a, quarto di finale di Euro 2020 che si terrà a Monaco di Baviera. Alcuni dubbi per il ct Mancini soprattutto tra centrocampo e attacco, con Chiesa che potrebbe insidiare Berardi. Come ...Euro 2020 Conte: 'Lukaku top, ma ilnon mi ha convinto' IERI A 09:15 Euro 2020 Gli Azzurri si inginocchieranno prima diIERI A 12:28Francia (33 per cento), Italia (28 per cento) e Belgio (10 per cento) per Ghoud. La strategia di investimento prevede, attraverso un piano di espansione internazionale, una maggior penetrazione del ...Pronostici Euro 2020: quote antepost aggiornate al 30-06-2021 dopo la vittoria dell'Inghilterra sulla Germania. Nazionale dei 3 Leoni lanciata verso la finale e favorita secondo i bookmakers.