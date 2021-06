Addio ad Andrea Cresti | artista e animatore del Teatro Monticchiello

(Di mercoledì 30 giugno 2021) ... scelgono un tema su cui vogliono confrontarsi e poi se lo mettono in scena, coinvolgendo anche altri abitanti, e nel mese di agosto, lo presentano pubblicamente', come ha riportato Repubblica.it. ad ...

ad_dyn Nel 1989, un giovaneCresti ne diventa il regista, l'animatore e il leader indiscusso. Il primo spettacolo scritto e diretto da lui fu '' Il cavaliere della non rotella '', allestito ...L'artista partenopeo nella sua vita avrà sempre un ruolo importante, in quanto padre di suo figlio, ma ad oggi è giusto che si regali nuove emozioni. Ma andiamo a vedere chi è l'uomo che ha ...Addio restrizioni, baristi fiduciosi nella ripresa estiva: "C’è molto più movimento, ma servirà del tempo per tornare come prima" ...FIRENZE. C’è una storia teatrale in Toscana che fa la differenza. L’ha fatta e continua a farla. Se ne sta arroccata a Monticchiello, borgo ventoso della Valdorcia dove da 55 anni, si celebra il rito ...