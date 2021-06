Twitch banna per la sesta volta la streamer Indiefoxx (Di martedì 29 giugno 2021) Indiefoxx ha già ricevuto un nuobo ban su Twitch una settimana dopo il suo ultimo ban a causa di contenuti NSFW legati al nuovo meta ASMR in leggings. Attualmente tuttavia non è ancora noto per quanto tempo la streamer dovrà dire addio al suo account sulla piattaforma di streaming. Nelle ultime settimane Indiefoxx ha registrato un incredibile aumento di follower: prima la streamer aveva iniziato a creare contenuti all'interno di una vasca da bagno, mentre in seguito, come l'altra streamer famosa Amouranth, ha deciso per creare video ASMR in leggings mentre lecca il microfono. Questo cambio ... Leggi su eurogamer (Di martedì 29 giugno 2021)ha già ricevuto un nuobo ban suuna settimana dopo il suo ultimo ban a causa di contenuti NSFW legati al nuovo meta ASMR in leggings. Attualmente tuttavia non è ancora noto per quanto tempo ladovrà dire addio al suo account sulla piattaforma di streaming. Nelle ultime settimaneha registrato un incredibile aumento di follower: prima laaveva iniziato a creare contenuti all'interno di una vasca da bagno, mentre in seguito, come l'altrafamosa Amouranth, ha deciso per creare video ASMR in leggings mentre lecca il microfono. Questo cambio ...

