Tutte le cose da sapere su L’assistente di volo, la nuova serie con Kaley Cuoco (Di martedì 29 giugno 2021) Kaley Cuoco, Penny di The Big Bang Theory, torna al piccolo schermo con L’assistente di volo – The Flight Attendant, spy-story tragicomica in otto episodi al debutto sul nuovo canale Sky serie dal 1° luglio. Ispirata al romanzo dello scrittore americano di origini armene Chris Bohjalian, lo show inizia come un esilarante Sex and the City incentrato su un’assistente di volo bionda, svampita, festaiola e ubriacona per trasformarsi repentinamente in un rocambolesco thriller, che è anche un po’ romance e dramedy, nel quale nessuno – o quasi – dei personaggi è realmente chi afferma di essere. ... Leggi su wired (Di martedì 29 giugno 2021), Penny di The Big Bang Theory, torna al piccolo schermo condi– The Flight Attendant, spy-story tragicomica in otto episodi al debutto sul nuovo canale Skydal 1° luglio. Ispirata al romanzo dello scrittore americano di origini armene Chris Bohjalian, lo show inizia come un esilarante Sex and the City incentrato su un’assistente dibionda, svampita, festaiola e ubriacona per trasformarsi repentinamente in un rocambolesco thriller, che è anche un po’ romance e dramedy, nel quale nessuno – o quasi – dei personaggi è realmente chi afferma di essere. ...

