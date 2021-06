Temptation Island: tutte le coppie rimaste insieme dopo il reality (Di martedì 29 giugno 2021) Le coppie ancora insieme dopo Temptation Island Sono ormai anni che Temptation Island è nel cuore del grande pubblico, e ogni anno il reality si conferma come uno dei programmi più amati e seguiti di Canale 5. Nel corso delle 9 edizioni, sono tantissime le coppie che sono partite per un viaggio nei sentimenti, ma L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di martedì 29 giugno 2021) LeancoraSono ormai anni cheè nel cuore del grande pubblico, e ogni anno ilsi conferma come uno dei programmi più amati e seguiti di Canale 5. Nel corso delle 9 edizioni, sono tantissime leche sono partite per un viaggio nei sentimenti, ma L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

Sk89976225 : @MelekKirazHK @moonshadow_369 Possiamo tornare ad amarci e commentare insieme domani Temptation Island. - bl1ndinglights : Buongiorno, domani inizia temptation island ed io non aspetto altro - corazonargento : RT @swifttselena: ho appena scoperto che nella mia città hanno messo un maxischermo in cui proietteranno temptation island veramente vivo n… - figlidiloredana : RT @swifttselena: ho appena scoperto che nella mia città hanno messo un maxischermo in cui proietteranno temptation island veramente vivo n… - hopeworlc : DA DOMANI TEMPTATION ISLAND, CE NE SARÀ DA RIDERE -