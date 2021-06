Schur Flexibles acquisisce Termoplast s.r.l. e incrementa la capacità di innovazione nel packaging riciclabile

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 29 giugno 2021) - WIENER NEUDORF, Austria, 29 giugno 2021 /PRNewswire/- Specializzata in film riciclabili,s.r.l. è uno dei pionieri della produzione di film sostenibili in Europa. I film MDO-PE, interamente riciclabili, si prestano a una lavorazione duttile in tutti i processi di stampa e anche a impieghi speciali nei settori industriali e nei comparti alimentare, industriale, medicale e farmaceutico. Inoltre, attraverso la propria società di riciclo,fornisce un valido contributo alla strategia "zero rifiuti" e a un'economia circolare nella propria produzione e nel trattamento di rifiuti post-consumo. Grazie all'acquisizione di ...