Papa: solo una Chiesa libera è una Chiesa credibile (Di martedì 29 giugno 2021) "Toccati dal Signore, anche noi veniamo liberati. E abbiamo sempre bisogno di venire liberati, perché solo una Chiesa libera è una Chiesa credibile". Lo ha detto Papa Francesco nell'omelia in ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 29 giugno 2021) "Toccati dal Signore, anche noi veniamoti. E abbiamo sempre bisogno di venireti, perchéunaè una". Lo ha dettoFrancesco nell'omelia in ...

Advertising

Avvenire_Nei : Il Papa: solo l’amore risana la vita, non giudicare gli altri - vaticannews_it : #22giugno 'Sono solo un ragazzo con un bel costume. I veri eroi sono i bambini e le loro famiglie che incontro nei… - gabrivesuvio : RT @Pantocrax: Questa sera unisciti a noi per la fiaccolata per #DenisePipitone Prepara una candela ed accendila a partire dalle ore 20:00… - nogare9 : @IlContiAndrea Li mandassero i codici per il green pass mio papà e da marzo che è vaccinato mia mamma da più di 14… - patriziarutigl1 : RT @HuffPostItalia: Papa Francesco: 'Solo una Chiesa libera è credibile' -