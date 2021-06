Papa: "Solo una chiesa libera è una chiesa credibile" (Di martedì 29 giugno 2021) "Siamo chiamati a essere liberi da un'osservanza religiosa che ci rende rigidi e inflessibili; liberi dai legami ambigui col potere e dalla paura di essere incompresi e attaccati" dice il Santo Padre durante l'omelia Leggi su rainews (Di martedì 29 giugno 2021) "Siamo chiamati a essere liberi da un'osservanza religiosa che ci rende rigidi e inflessibili; liberi dai legami ambigui col potere e dalla paura di essere incompresi e attaccati" dice il Santo Padre durante l'omelia

Advertising

Avvenire_Nei : Il Papa: solo l’amore risana la vita, non giudicare gli altri - vaticannews_it : #22giugno 'Sono solo un ragazzo con un bel costume. I veri eroi sono i bambini e le loro famiglie che incontro nei… - globalistIT : - Agenpress : Papa Francesco. Solo una Chiesa libera da paure, ipocrisie e potere è una Chiesa credibile - gabrivesuvio : RT @Pantocrax: Questa sera unisciti a noi per la fiaccolata per #DenisePipitone Prepara una candela ed accendila a partire dalle ore 20:00… -