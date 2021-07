Motor Valley Fest 2021 - Dal motorsport al design | il programma degli incontri a tema

(Di martedì 29 giugno 2021) Conto alla rovescia per il: la terza edizione dell'evento dedicato alla Terra deii, ina Modena da mercoledì 30 giugno a domenica 4 luglio, si terrà con un format ibrido che alterna appuntamenti in streaming ad altri aperti al pubblico. Oltre alle esposizioni di auto e moto sportive e una fitta agenda divirtuali riguardanti i temi più caldi dell'automotive, nei quali interverremo anche noi di Quattroruote, il calendario propone anche eventi in pista - che coinvolgeranno gli autodromi di Varano, Modena e Misano - e altre ...

Un sabato ricco di appuntamenti a Maranello, tra motori, danza e omaggio alla bellezza e all'eleganza, in occasione delFest. Sabato 3 luglio prende il via PAF! Per Aria Festival, la grande rassegna di teatro, circo, danza e musica, un festival "con il naso all'insù" con performance di acrobati, ballerini, ...Caleno, nel corso di una tavola rotonda organizzata nel quadro della terza edizione delFest , ha inoltre fornito una serie di indicazioni sull'attuale consistenza dell'infrastruttura ...Un sabato ricco di appuntamenti a Maranello, tra motori, danza e omaggio alla bellezza e all’eleganza, in occasione del Motor Valley Fest. Sabato 3 luglio prende il via PAF! Per Aria Festival, la gran ...Il 30 giugno, l'azienda italiana ha inviato un avviso ai concessionari per manifestare la sua disponibilità a investire nelle stazioni di servizio ...