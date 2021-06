LIVE Inghilterra-Germania 0-0, Europei 2021 in DIRETTA: equilibrio in avvio di match (Di martedì 29 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 34? Kimmich tenta l’inserimento ma finisce in posizione di offside. 32? OCCASIONISSIMA PER LA Germania!! Havertz pesca Werner in profondità con un suggerimento illuminante, ma l’attaccante del Chelsea non riesce a superare la buona opposizione di Pickford! 31? Eccola una buona azione tedesca! A rifinire è ancora Kimmich che mette in mezzo una palla molto interessante, ottima la copertura di Trippier. 29? E’ ancora l’Inghilterra ad avere il pallino del gioco. Germania in difficoltà dopo i primi 10? in cui sembrava poter dominare. 27? Buona azione ... Leggi su oasport (Di martedì 29 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA34? Kimmich tenta l’inserimento ma finisce in posizione di offside. 32? OCCASIONISSIMA PER LA!! Havertz pesca Werner in profondità con un suggerimento illuminante, ma l’attaccante del Chelsea non riesce a superare la buona opposizione di Pickford! 31? Eccola una buona azione tedesca! A rifinire è ancora Kimmich che mette in mezzo una palla molto interessante, ottima la copertura di Trippier. 29? E’ ancora l’ad avere il pallino del gioco.in difficoltà dopo i primi 10? in cui sembrava poter dominare. 27? Buona azione ...

Advertising

SkySport : ?? IL SOSIA DI KLOPP IN MEZZO AI TIFOSI INGLESI ?? Inghilterra e Germania si sfidano a Wembley LIVE ?… - SkySport : Inghilterra e Germania sono in campo: segui il primo tempo LIVE #SkyEuro2020 #Euro2020 #SkySport #Inghilterra… - mychancetospamm : Eccoci Germania Inghilterra, live reporter anche se non frega ncazzo a nessuno - altrilibertini : RT @SkySport: ?? IL SOSIA DI KLOPP IN MEZZO AI TIFOSI INGLESI ?? Inghilterra e Germania si sfidano a Wembley LIVE ? - GiuseppeA_7 : RT @SkySport: ?? IL SOSIA DI KLOPP IN MEZZO AI TIFOSI INGLESI ?? Inghilterra e Germania si sfidano a Wembley LIVE ? -