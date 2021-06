Laura Ziliani scomparsa in Val Camonica: indagate due figlie per omicidio volontario (Di martedì 29 giugno 2021) Lo scorso 8 maggio Laura Ziliani era uscita di casa per una passeggiata, ma non aveva fatto più ritorno. Ora la Procura di Brescia ha iscritto nel registro degli indagati due delle sue tre figlie, con l’accusa di omicidio volontario, e ha sequestrato l’abitazione di Temù di una di queste. Di Laura Ziliani, una 55enne ex vigilessa e ora dipendente del comune di Roncadelle, paese della Val Camonica, si sono perse le tracce tra i monti camuni di Villa Dalegno. In quella mattinata di maggio è stata ripresa da una telecamera di sicurezza e un testimone ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 29 giugno 2021) Lo scorso 8 maggioera uscita di casa per una passeggiata, ma non aveva fatto più ritorno. Ora la Procura di Brescia ha iscritto nel registro degli indagati due delle sue tre, con l’accusa di, e ha sequestrato l’abitazione di Temù di una di queste. Di, una 55enne ex vigilessa e ora dipendente del comune di Roncadelle, paese della Val, si sono perse le tracce tra i monti camuni di Villa Dalegno. In quella mattinata di maggio è stata ripresa da una telecamera di sicurezza e un testimone ha ...

