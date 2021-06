Internalizzazione assistenti all’autonomia e comunicazione | FIRST | a settembre avvio discussione parlamentare della proposta di legge

Leggi su orizzontescuola

(Di martedì 29 giugno 2021) Comunicato- Lacomunica, con grandissima soddisfazione, che per il mese di2021, dinnanzi la Commissione lavoroCamera dei Deputati inizia l’itercongiunto con la Commissione Istruzione, per ladin. C.2887, prima firmataria On. Bucalo. L'articolo .