Incidenti lavoro: muore travolto dal trattore nel Chianti

Un operaio di 24 anni è morto schiacciato da un trattore mentre stava lavorando in un'azienda agricola a Panzano, nel comune di Greve in Chianti (Firenze). Lo riferiscono i carabinieri. Il mezzo si è ...

Il trattore è stato messo sotto sequestro Il ragazzo aveva 24 anni ed era originario di Roma, era assunto e la ditta agricola è dello zio. Un altro incidente mortale sul lavoro in un terreno agricolo.

