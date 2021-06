Housemarque è perfetto per PlayStation | uno studio “dalla forte identità e tecnicamente capace” – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Housemarque perfetto

Multiplayer.it

...shooter in terza persona studiato nei minimi dettagli e un comparto tecnico praticamente. ...Returnal o lo farete in futuro? Cosa ne pensate e cosa pensate del lavoro svolto da... sebbene il recente successo di critica di Returnal potrebbe inquadrarecome un altra ... Breath of the Wild 2 (un titoloper far notare le differenze di performance tra la Switch "...Housemarque ha dichiarato di voler lavorare a giochi più ambiziosi di Returnal, ora che fa parte dei PlayStation Studios.Secondo Hermen Hulst Housemarque è un innesto perfetto per PlayStation, uno studio "dalla forte identità e tecnicamente capace".. In una recente intervista Hermen Hulst, il capo dei PlayStation ...