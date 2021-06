DOOM Eternal disponibile l'upgrade next-gen, ecco risoluzioni e frame rate (Di martedì 29 giugno 2021) Tutti gli appassionati di DOOM possono gioire: è da oggi disponibile l'upgrade gratuito per DOOM Eternal dalle versioni current gen a quelle next-gen, nello specifico verso PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Le nuove versioni permetteranno di sfruttare le caratteristiche dei sistemi di nuova generazione, offrendo grafica e prestazioni migliorate nonché il supporto al ray tracing e alla risoluzione 4K a 60 fps, o una modalità opzionale a 120 fps. Tutte le copie (anche le versioni digitali o giocate tramite Xbox Game Pass) di DOOM Eternal ... Leggi su eurogamer (Di martedì 29 giugno 2021) Tutti gli appassionati dipossono gioire: è da oggil'gratuito perdalle versioni current gen a quelle-gen, nello specifico verso PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Le nuove versioni permetteranno di sfruttare le caratteristiche dei sistemi di nuova generazione, offrendo grafica e prestazioni migliononché il supporto al ray tracing e alla risoluzione 4K a 60 fps, o una modalità opzionale a 120 fps. Tutte le copie (anche le versioni digitali o giocate tramite Xbox Game Pass) di...

