Colf filippina perde la vita precipitando dal quinto piano di un palazzo (Di martedì 29 giugno 2021) L'episodio è accaduto in un palazzo di corso Concordia a Milano. La donna è precipitata da una scala mentre stava lavando i vetri. Un'altra morte sul lavoro si è registrata a Milano. Una Colf filippina ha perso la vita, mentre era intenta a pulire i vetri di un appartamento al quinto piano. L'episodio è avvenuto L'articolo NewNotizie.it.

IlMagodiIos : RT @lbianchetti: È una vicenda molto triste. Non si capisce perché intorbidarla di benestanti, padrone di casa più giovani e lavoro in nero… - lbianchetti : È una vicenda molto triste. Non si capisce perché intorbidarla di benestanti, padrone di casa più giovani e lavoro… - _DAGOSPIA_ : UNA COLF FILIPPINA E’ MORTA MENTRE LAVAVA I VETRI DI UN APPARTAMENTO NEL CENTRO DI MILANO... - sumaistu47 : I morti sul lavoro di cui non parla mai nessuno. Era una povera colf filippina molto coscienziosa. - birrozza68 : @DullerSteak @Falconero1987 Invece c'è chi preferisce, magari, lavarsi la coscienza con un inginocchiamento in camp… -