Chiara Biasi smascherata dal Musazzi sui social: interviene Tommaso Zorzi a difenderla (Di martedì 29 giugno 2021) E’ bufera su Chiara Biasi messa alla gogna dal Musazzi ma, contro tutti e tutto, scende in campo Tommaso Zorzi in difesa della blogger. E’ scontro sui social tra la… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Francesca Galizia su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di martedì 29 giugno 2021) E’ bufera sumessa alla gogna dalma, contro tutti e tutto, scende in campoin difesa della blogger. E’ scontro suitra la… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Francesca Galizia su BlogLive.it.

Advertising

adorohpotenteh_ : Musazzi ha ragione, sbaglia però ad esprimersi in quel modo. Ps. Io sconvolta quando ho visto che Chiara Biasi ha… - oldcardig4n : comunque il video su chiara biasi è l'unico video con un senso del musazzi, per il resto non lo tollero - blogtivvu : Tommaso Zorzi difende Chiara Biasi: ecco cosa è successo in un famoso profilo di Instagram – VIDEO… - spietataYANG : @tommaso_zorzi Chiara Biasi dovrebbe solo ringraziare il Musazzi perché sotto il suo ultimo post ha quasi mille com… - laura_daisy2003 : RT @spietataYANG: Chiara Biasi dovrebbe solo ringraziare il Musazzi perché sotto il suo ultimo post ha quasi mille commenti quando di soli… -