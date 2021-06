Berlusconi: "Partito unico centrodestra potrebbe chiamarsi Cdu" (Di martedì 29 giugno 2021) Per il nome da dare al Partito unico "non mi dispiace neppure centrodestra unito, la cui sigla, Cdu, avrebbe il pregio di richiamare quello che per noi è un modello di riferimento, i nostri partner ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 29 giugno 2021) Per il nome da dare al"non mi dispiace neppureunito, la cui sigla, Cdu, avrebbe il pregio di richiamare quello che per noi è un modello di riferimento, i nostri partner ...

