Ascolti TV | i debutti della stagione 2020 2021 confrontati con quelli dell’anno precedente

Advertising

fabiofabbretti : #AscoltiTv: tutti i debutti confrontati con quelli dello scorso anno. Ecco com'è andata a #UnomattinaEstate,… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti debutti

DavideMaggio.it

Tantisul palco di Battiti nella seconda puntata dello show: oltre ad Aka7even, saliranno ...prima Superstation al Sud e nel 2020 si conferma leader assoluta in Home Area superando per...È uno di queigrandiosi, seguiti da due brani che forse sono ancora meglio, Deja Vu e Good ... Drivers License è una di quelle canzoni cheuna volta e nel giro di un minuto capisci non ...'Nabucco' in francese, 'Un ballo in maschera' con il libretto originale "svedese" nella 21esima edizione del festival con la ...La720, la celebrazione dei primi 20 anni di La7 con una serie di speciali e una maratona. Resta aggiornato sulle novità e le anticipazioni su soap opera, fiction e serie tv!