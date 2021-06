Ascolti tv 28 giugno analisi | Mbappè fa Mr Wrong 60% | ma Francia-Svizzera 35 | 9% +6 | 4% non è da record De Gregorio | Autieri | Insinna | Capua al via

(Di martedì 29 giugno 2021)Tv, Europei calcio al pomeriggio: Croazia-Spagna ha avuto 905mila spettatori ed il 6,6% su Sky con le furie rosse qualificate ai supplementari. Tirato da Can, si potrebbe dire, il penalty che ha mandato i rossocrociati nei quarti. Decide la lotteria dei rigori, in, dopo che al pomeriggio la Spagna si era salvata ai tempi supplementari (905mila spettatori e il 6,6% per la sfida ai supplementari con la Croazia su Sky). Hanno preso un andazzo spumeggiante ed emozionante gli Europei di calcio, e ieri dopo il Portogallo campione continentale è uscita di scena pure lacampione del mondo. Lunedì ...

In attesa dell'Olimpiade di Tokyo, la migliore saltatrice in lungo al mondo Under 20 (figlia di Fiona May) è un fenomeno anche sui social: «Mi ispiro sempre all'armonia sia cromatica che di soggetti c ...3' di lettura 29/06/2021 - Proteggere il lavoro, in una Repubblica Democratica Fondata sul Lavoro, dovrebbe essere scontato. Così non è, o meglio così sarà fino a domani 30 giugno, quando terminerà la ...