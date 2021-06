Ancelotti nei guai: deve una cifra enorme al fisco spagnolo (Di martedì 29 giugno 2021) Brutta notizia per Carlo Ancelotti appena ritornato al Real Madrid: l’allenatore, infatti, è nella black list del fisco spagnolo per una cifra non indifferente Carlo Ancelotti, nuovo allenatore del Real Madrid e stimatissimo professionista in Italia e nel mondo, sarebbe uno dei più grandi debitori nel territorio spagnolo. Lo rivela Hacienda, nonché l’agenzia tributaria spagnola, L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di martedì 29 giugno 2021) Brutta notizia per Carloappena ritornato al Real Madrid: l’allenatore, infatti, è nella black list delper unanon indifferente Carlo, nuovo allenatore del Real Madrid e stimatissimo professionista in Italia e nel mondo, sarebbe uno dei più grandi debitori nel territorio. Lo rivela Hacienda, nonché l’agenzia tributaria spagnola, L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

zazoomblog : Ancelotti nei guai: deve una cifra enorme al fisco spagnolo - #Ancelotti #guai: #cifra #enorme - alexcobra11 : @_alex91_ esatto se poi davvero non rientra nei progetti di Ancelotti non ha senso nemmeno il prestito annuale. - alexcobra11 : Kubo vuole conoscere il suo futuro entro l'inizio del Torneo Olimpico, Ancelotti non pare averlo nei suoi piani. S… - Paroladeltifoso : Real Madrid- Carlo Ancelotti nei guai: ecco i dettagli - SPress24 : Real Madrid, Ancelotti inserito nei 'cattivi pagatori' del fisco spagnolo: 1,4 milioni di debiti -