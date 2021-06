Zappacosta Inter: potrebbe essere il sostituto di Hackimi (Di lunedì 28 giugno 2021) Davide Zappacosta giocatore del Chelsea potrebbe sbarcare all’Inter visto che il suo agente lo ha proposto alla squadra nerazzurra per ricoprire il ruolo di Achraf Hackimi che è in partenza ufficialmente. Ma c’è anche l’Interesse per Hector Ballerin dell’Arsenal come vi abbiamo chiarito nello scorso articolo e quindi nulla è sicuro anche per via della situazione finanziaria del team. Andiamo a conoscere le voci su Zappacosta. Piero Hincapié è nel mirino della Lazio Zappacosta Inter: il giocatore troverà collocazione? L’agente del terzino del ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 28 giugno 2021) Davidegiocatore del Chelseasbarcare all’visto che il suo agente lo ha proposto alla squadra nerazzurra per ricoprire il ruolo di Achrafche è in partenza ufficialmente. Ma c’è anche l’esse per Hector Ballerin dell’Arsenal come vi abbiamo chiarito nello scorso articolo e quindi nulla è sicuro anche per via della situazione finanziaria del team. Andiamo a conoscere le voci su. Piero Hincapié è nel mirino della Lazio: il giocatore troverà collocazione? L’agente del terzino del ...

Advertising

FcInterNewsit : Inter, c'è già il dopo-Hakimi: Bellerin è il preferito, si tratta con l'Arsenal. Le alternative sono made in Italy:… - DiMarzio : Le valutazioni dell'#Inter per il post-Hakimi - Cucciolina96251 : RT @RudyGaletti: ?? Per il post-#Hakimi, l'#Inter punta ad un sostituto che possa arrivare con la formula del prestito con diritto di risca… - RudyGaletti : ?? Per il post-#Hakimi, l'#Inter punta ad un sostituto che possa arrivare con la formula del prestito con diritto d… - KINSHASAAAAAAA : RT @BisInterista: - Conte scappato col malloppone - Calhanoglu strapagato - Hakimi regalato al PSG - Inter su Bellerin, Lirola e Zappacosta… -