Whatsapp, novità strepitosa in arrivo. Le note vocali cambiano ancora (Di lunedì 28 giugno 2021) novità in arrivo per gli utenti di Whatsapp. A breve potrebbero esserci grandi cambiamenti in merito all’invio delle note vocali. Whatsapp non smette di introdurre novità. L’app di messaggistica, infatti,… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 28 giugno 2021)inper gli utenti di. A breve potrebbero esserci grandi cambiamenti in merito all’invio dellenon smette di introdurre. L’app di messaggistica, infatti,… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it.

Advertising

Italia_Notizie : Whatsapp, grande novità per i messaggi vocali: sarà possibile riascoltarli prima dell’invio. Ecco come - FQMagazineit : Whatsapp, grande novità per i messaggi vocali: sarà possibile riascoltarli prima dell’invio. Ecco come - infoitscienza : Whatsapp, arriva la rivoluzione: è la novità che tutti aspettavano - fainformazione : WhatsApp: ancora tante novità sulle note vocali Continua senza sosta il rilascio di nuove beta da parte della mess… - fainfoscienza : WhatsApp: ancora tante novità sulle note vocali Continua senza sosta il rilascio di nuove beta da parte della mess… -