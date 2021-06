Uomini e donne: Valentina Pivati rivela il sesso del suo bimbo (Di lunedì 28 giugno 2021) È un maschietto o una femminuccia il bimbo che porta in grembo Valentina Pivati, ex corteggiatrice di Uomini e donne ed ex fidanzata di Mariano Catanzaro, “amico speciale” di Giovanni Ciacci? Lo rivela in un video davvero molto commovente e divertente postato su Instagram. Valentina Pivati, ex corteggiatrice di Uomini e donne (era stata la scelta di Mariano Catanzaro, il tronista che ora vediamo molto vicino al costumista Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 28 giugno 2021) È un maschietto o una femminuccia ilche porta in grembo, ex corteggiatrice died ex fidanzata di Mariano Catanzaro, “amico speciale” di Giovanni Ciacci? Loin un video davvero molto commovente e divertente postato su Instagram., ex corteggiatrice di(era stata la scelta di Mariano Catanzaro, il tronista che ora vediamo molto vicino al costumista Articolo completo: dal blog SoloDonna

Fontana3Lorenzo : Aveva 8 coltelli nello zaino, il magrebino fermato dagli uomini della polizia di stato, in piazza San Pietro, mentr… - matteosalvinimi : Rissa tra stranieri a Ventimiglia, dove Francia difende le proprie frontiere, e 4 agenti rimangono feriti. Solidari… - matteosalvinimi : GRAZIE! Invece di essere indagati, donne e uomini in divisa andrebbero solo ringraziati! #iostoconilpoliziotto ??… - mariacarla1963 : RT @Musso___: Infatti Bruxelles invoca : 1? Generalissimi valori ed ART 2 TUE. 'Parità fra uomini e donne' : chiaro, mi pare - BufalaBufla : @Tigernero79 @stanzaselvaggia @gaiatortora Non devi poterlo dire. Sono fatti loro e la tua opinione non conta. Copp… -