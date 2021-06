Traffico Roma del 28-06-2021 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 28 giugno 2021) Luceverdedirebbe ritrovati redazione Sonia cerquetaniintenso con rallentamenti alsul Raccordo Anulare lungo la carreggiata interna tra Tuscolana e Tiburtina e intelligente esterna tra laFiumicino e la Laurentina difficoltà anche in città per diversi incidenti che si sono verificati in queste ore È proprio per incidenticongestionato su via Laurentina altezza via di Tor Pagnotta su via Tuscolana nei pressi di via Camilla ed ancora in via Conca d’Oro in prossimità di via Val di Sangro uno sguardo al trasporto pubblico ancora a breve in ritardo per motivi tecnici ...