Terra Fuochi, Micillo: “Ulteriori Vigili del Fuoco a Giugliano” (Di lunedì 28 giugno 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSiglata una convenzione tra la direzione regionale Vigili del Fuoco Campania e la Regione. La convenzione “Terra dei Fuochi” ha la finalità di potenziare le azioni di spegnimento dei roghi di rifiuti nell’area Metropolitana di Napoli. “Tale convenzione mette a disposizione autopompe in più a Giugliano e a Massa di Somma. Alla caserma di Giugliano – è scritto in una nota – si aggiungono quindi nuove forze nel periodo con maggiore incidenza di incendi”. “Vigili del Fuoco in più sul nostro territorio. Maggiore presenza di mezzi ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 28 giugno 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSiglata una convenzione tra la direzione regionaledelCampania e la Regione. La convenzione “dei” ha la finalità di potenziare le azioni di spegnimento dei roghi di rifiuti nell’area Metropolitana di Napoli. “Tale convenzione mette a disposizione autopompe in più ae a Massa di Somma. Alla caserma di– è scritto in una nota – si aggiungono quindi nuove forze nel periodo con maggiore incidenza di incendi”. “delin più sul nostro territorio. Maggiore presenza di mezzi ...

Ultime Notizie dalla rete : Terra Fuochi Terra dei fuochi: pioppi contro i rifiuti tossici 20.000 pioppi per bonificare la Terra dei fuochi. Dall'Università Federico II di Napoli un progetto per ripulire il suolo dai metalli pesanti e lanciare un messaggio a istituzioni e criminalità organizzata: un mondo migliore è ...

Don Maurizio Patriciello: sono prete, ma sono anche cittadino ... è un prete che sta col suo gregge, è un prete di strada che non può sopportare che le persone che gli sono state affidate muoiano per l'inquinamento e gli abusi della Terra dei Fuochi. Per questo ...

