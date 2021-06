Meteo | caldo asfissiante | è allarme in diverse Regioni

(Di lunedì 28 giugno 2021) Ilcontinua a non voler mollare la presa sull’Italia, è allarma in: la situazionedelle prossime ore. Il sole all’alba (Pixabay)L’Italia dovrà fare i conti con unanomalo (le temperature superano di diversi gradi le medie stagionali, ndr) ancora per diversi giorni. Almeno fino a mercoledì, infatti, la morsa del calore non accennerà ad allentare la presa. Da Nord a Sud, quindi, si vivranno delle belle giornate di sole, ma con ilche la farà da padrone. Per il quadro completo delle temperature ...

Advertising

Corriere : Lunedì con caldo africano e temperature record: allerta da Bolzano alla Campania - SkyTG24 : Allerta caldo, punte di 40 gradi: durerà per almeno 10 giorni - avespartacus : RT @Agenzia_Italia: Nuova ondata di caldo e afa in arrivo in Italia, soprattutto al Sud - meteogiornaleit : SUBITO Caldo FORTISSIMO, ma ecco REFRIGERIO verso tutta ITALIA con rischio TEMPORALI intensi. - tempoitaliait : SUBITO Caldo FORTISSIMO, ma ecco REFRIGERIO verso tutta ITALIA con rischio TEMPORALI intensi. -

Ultime Notizie dalla rete : Meteo caldo

Allerta rossa in provincia di Trapani per il grane il rischio incendi. In Sicilia e in provincia di Trapani inizio di settimana rovente. Tra ... Allertepreviste: afa. Martedì, 29 giugno: ...Nuova ondata die afa in arrivo in Italia, soprattutto al ...Allerta rossa in provincia di Trapani per il gran caldo e il rischio incendi. In Sicilia e in provincia di Trapani inizio ...Saranno ancora giorni duri per il meteo in Italia, con l'anticiclone che entra nel vivo. Nuovo aumento delle temperature, prima del ritorno dei temporali.