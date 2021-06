Il nuovo terrorismo islamico fatto con le conversioni comprate a suon di dollari (dei paesi arabi) (Di lunedì 28 giugno 2021) Mentre l'ennesimo attentato compiuto a Würzburg (Germania) da un rifugiato somalo contro i passanti (3 morti e 15 feriti) e quello di stamane a Erfurt con due feriti sono già finiti nel dimenticatoio, dal Sud Est asiatico arriva una terribile storia con l'islam ancora protagonista. In India sono finiti agli arresti due uomini che hanno convinto, comprandoli, migliaia di induisti a diventare musulmani, radicalizzati e potenziali terroristi. La polizia dell'Uttar Pradesh uno Stato situato nel Nord dell'India, durante un'indagine di routine sulle attività del Centro islamico denominato "Islamic Dawah Center" attivo in almeno quattro località dello Stato indiano, si è accorta ... Leggi su panorama (Di lunedì 28 giugno 2021) Mentre l'ennesimo attentato compiuto a Würzburg (Germania) da un rifugiato somalo contro i passanti (3 morti e 15 feriti) e quello di stamane a Erfurt con due feriti sono già finiti nel dimenticatoio, dal Sud Est asiatico arriva una terribile storia con l'islam ancora protagonista. In India sono finiti agli arresti due uomini che hanno convinto, comprandoli, migliaia di induisti a diventare musulmani, radicalizzati e potenziali terroristi. La polizia dell'Uttar Pradesh uno Stato situato nel Nord dell'India, durante un'indagine di routine sulle attività del Centrodenominato "Islamic Dawah Center" attivo in almeno quattro località dello Stato indiano, si è accorta ...

