Green pass, Sileri: "Verosimile che con variante Delta dovremo rimodularlo" (Di lunedì 28 giugno 2021) Roma, 28 giugno 2021 - Crescono i dubbi sull'attuale impostazione del certificato verde Covid . "E' Verosimile che la variante Delta ci costringerà a rimodulare il Green pass , rilasciandolo dopo la ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 28 giugno 2021) Roma, 28 giugno 2021 - Crescono i dubbi sull'attuale impostazione del certificato verde Covid . "E'che laci costringerà a rimodulare il, rilasciandolo dopo la ...

SimoneCosimi : Ma cosa diavolo vuol dire “in vacanza con due dosi” se 1) il green pass me lo dai pure col tampone e 2) il 50% non… - borghi_claudio : Salvini a #primalitalia: 'Non si può da una parte far sbarcare liberamente i clandestini e dall'altra chiedere il g… - borghi_claudio : Bravissimo @AlexBazzaro che ricorda a Draghi la risoluzione del Consiglio d'Europa sul divieto di obbligatorietà de… - melinacugliari : RT @Lorenzo62752880: Il green pass in discoteca è metodo mafioso per forzare i ragazzi fottendosene di Camilla Canepa, di Lorenzo Scortecci… - PhryneFisher4 : RT @liliaragnar: Rivotatelo lo #Zaia mi raccomando #Veneto, nuove regole: per accedere ai reparti d’ospedale servirà il green pass (o la ce… -