Gentiloni “Unità fuori dal comune per il Recovery Plan” (Di lunedì 28 giugno 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Il Recovery arriva al momento giusto. La ripresa è in atto. L'ottimismo è giustificato. L'Unione europea avrà almeno per i prossimi due anni una crescita economica tra il 4 e il 5 per cento. E' una cosa senza precedenti”. Lo afferma in un'intervista al quotidiano La Repubblica il commissario europeo all'Economia Paolo Gentiloni.“Molto dipende da noi italiani, tutti ci stanno a guardare. Abbiamo il debito più alto”, spiega Gentiloni, secondo il quale per questo “l'intera classe dirigente ne deve essere consapevole. Con Draghi siamo fortunati. Servirà Unità. Il futuro? Mi limito a dire che in questa fase ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 28 giugno 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Ilarriva al momento giusto. La ripresa è in atto. L'ottimismo è giustificato. L'Unione europea avrà almeno per i prossimi due anni una crescita economica tra il 4 e il 5 per cento. E' una cosa senza precedenti”. Lo afferma in un'intervista al quotidiano La Repubblica il commissario europeo all'Economia Paolo.“Molto dipende da noi italiani, tutti ci stanno a guardare. Abbiamo il debito più alto”, spiega, secondo il quale per questo “l'intera classe dirigente ne deve essere consapevole. Con Draghi siamo fortunati. Servirà. Il futuro? Mi limito a dire che in questa fase ...

