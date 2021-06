Formula Uno, Sainz ammette: “Perso troppo tempo dietro Hamilton” (Di lunedì 28 giugno 2021) Una gara solida, ordinata e sopra alla righe. Stavolta in positivo. La vettura di Formula Uno guidata da Carlos Sainz volava letteralmente sul tracciato austriaco: la Ferrari dell’iberico, infatti, è stata una delle monoposto più performanti per diversi giri. E allora come mai non ha vinto? Semplicemente perché non basta essere tra i più veloci. Ma quello che è successo nella giornata di ieri è da prendere come buono auspicio: dopo un venerdì ed un sabato (quasi) da incubo, la rossa di Maranello ha dimostrato di avere un ottimo passo in gara. Formula Uno, Sainz è comunque felice della gara “Una bella gara e un buon ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 28 giugno 2021) Una gara solida, ordinata e sopra alla righe. Stavolta in positivo. La vettura diUno guidata da Carlosvolava letteralmente sul tracciato austriaco: la Ferrari dell’iberico, infatti, è stata una delle monoposto più performanti per diversi giri. E allora come mai non ha vinto? Semplicemente perché non basta essere tra i più veloci. Ma quello che è successo nella giornata di ieri è da prendere come buono auspicio: dopo un venerdì ed un sabato (quasi) da incubo, la rossa di Maranello ha dimostrato di avere un ottimo passo in gara.Uno,è comunque felice della gara “Una bella gara e un buon ...

