(Di lunedì 28 giugno 2021) Il commissario tecnicoa nazionale tedesca Joachim Low ha parlato primaa sdegli ottavi di finale contro l'. Queste le sue dichiarazioni in conferenza stampa. " La squadra ...

sportli26181512 : Europei, Low non si fida dell'Inghilterra: 'Tra le migliori nazionali': Il commissario tecnico della Germania ha pa… - CorSport : #Europei , #Low non si fida dell' #Inghilterra : 'Tra le migliori nazionali'??

: "Domani passeremo il turno o torneremo a casa" Joachim, che al termine dell' Europeo lascerà la panchina della Germania , ha poi continuato: " Le partite a questo livello sono spesso decise ......cadetto brasiliano Martedì 29 giugno si gioca per gli ottavi di finale dei Campionatie ... Dall'altra parte troviamo la Nazionale diche ha chiuso al secondo posto il Gruppo F grazie alla ...Il ct della Germania ha parlato in vista degli ottavi e ha aggiunto: "Hanno molti giocatori della Premier League che sono abituati a un ritmo alto e che sono davvero forti" ...Il commissario tecnico della Germania ha parlato in vista dell'ottavo di finale e ha aggiunto: "Decideranno i dettagli" ...