Diario semiserio di una campagna elettorale | Lumode | il giallo De Stasio e il M5S con la sua sindrome di Virastyuk

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 28 giugno 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCentrale piazza Risorgimento lo è da sempre. Ma per una settimana lo è stata anche nel dibattito politico pubblico. Merito di Altrabenevento che ha parlato in una conferenza stampa. Ha parlato dopo che ha parlato l’Anac. Poi ha parlato Perifano, poi ha parlato Pasquariello, quindi di nuovo Perifano, ancora Moretti e infine la ‘Segreteria Cittadina di Noi Campani’, entità astratta che solitamente interviene per evitare che qualcuno ci metta la faccia vista la mala parata. E infatti non gli ha risposto nessuno. Insomma, a farla breve: hanno parlato tutti. Eccetto chi doveva farlo: la. Chi è costui? Ma la società di Aversa che ha proposto ...