Carlos Sainz analizza il GP di Stiria

(Di lunedì 28 giugno 2021) La prima tappa del Gran Premio d’Austria, è stata vinta da Max Verstappen che si è portato a casa l’ennesimo primo posto battendo di nuovo Lewis Hamilton. I protagonisti di ieri, domenica 27 giugno, non sono però da ricercarsi solo in casa RedBull o Mercedes. Anche la Ferrari ha corso una gara discreta. . Leclerc è il pilota del giorno al GP diil GP: quali le sue parole? Al Gran Premio di, il pilota della Ferrari,, si è classificato sesto, una posizione sopra del collega Charles Leclerc che dopo vari problemi è ...

L'impressione è che oggi la Red Bull abbia portato a casa più dei venticinque punti conquistati da Verstappen, come hanno confermato le espressioni viste sui volti del team Mercedes. La quinta vittori ...GP Stiria, Verstappen manda in crisi la Mercedes TOP. GP Stiria, gli highlights della gara. Max Verstappen. Sicuro, veloce, indisturbato. Sono gli aggettivi giusti per fare una si ...