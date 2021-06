Beautiful, anticipazioni 29 giugno: Quinn dice a Brooke che non ha più speranze con Ridge (Di lunedì 28 giugno 2021) Beautiful, anticipazioni 29 giugno: protagonista della puntata di domani, sarà suo malgrado Brooke, dopo ciò che è successo con Ridge. La Logan litigherà nuovamente con la sua acerrima nemica Quinn. Beautiful, anticipazioni 29 giugno: Brooke affronta ancora Quinn, ma lei la minaccia su Ridge Brooke si scaglia nuovamente contro Quinn, dopo che quest’ultima ha fatto in modo che Ridge la vedesse baciare Bill. Tuttavia la Fuller non si lascia ... Leggi su pianetadonne.blog (Di lunedì 28 giugno 2021)29: protagonista della puntata di domani, sarà suo malgrado, dopo ciò che è successo con. La Logan litigherà nuovamente con la sua acerrima nemica29affronta ancora, ma lei la minaccia susi scaglia nuovamente contro, dopo che quest’ultima ha fatto in modo chela vedesse baciare Bill. Tuttavia la Fuller non si lascia ...

